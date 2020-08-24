В Геленджике завершилась реконструкция парусного центра

Фото администрации КК

Парусный центр в Геленджике основан в 2004 году, и с тех пор ремонту помещения центра не подвергались.

К 2020 году школа находилась в неприглядном виде, кроме того, часть территории ограничивала проход к морю.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести реконструкцию центра, и вот теперь работы завершены.

Министр спорта региона Алексей Чернов побывал в центре после ремонта. Он осмотрел новый учебный класс, раздевалки, душевые, места для хранения лодок. Ремонтные работы обошлись в 40 миллионов рублей.

– Теперь, когда помещения перенесены, ничего не мешает жителям и гостям курорта беспрепятственно прогуливаться по набережной. Удобно и детям, они могут круглогодично заниматься любимым видом спорта, – сказал Алексей Чернов.