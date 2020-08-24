В Сочи гость зарезал постояльца горного отеля

Фото СК РФ

Вечером 21 августа 2020 года в гости к 52-летнему туристу, снимавшему с семьей номер в отеле в поселке Красная Поляна, пришли родственники. Во время встреча между ними возникла ссора из-за, как показалось визитерам, грубого отношения к одной из родственниц.

В ходе этой ссоры один из гостей трижды ударил ножом в грудь и предплечье постояльца гостиничного номера. Свидетели вызвали на место полицию и врачей «Скорой», которые доставили раненого в больницу, где он вскоре умер.

- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого СКР возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в убийстве 52-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.

Сейчас нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу.