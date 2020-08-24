Под Анапой горит лес на площади в 2 гектара

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24 августа, в 14.43, пожарным поступило сообщение от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра о сильном лесном пожаре на Малом Утрише , в районе Анапы.

В соцсетях появилось видео с огромными языками пламени над лесом, которые видны за несколько километров.

- По прибытии первых пожарно- спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание лесной подстилки на общей площади 2 гектара.

К тушению пожара привлекаются силы и средства от МЧС России 15 человек и 4 единиц техники. Всего от РСЧС 49 человек и 10 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.