Строительство медицинского кластера на Кубани начнут раньше графика

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Реализацию крупных строительных проектов в социальной сфере региона обсуждены на совещании в Краснодаре.

Эти вопросы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев держит на особом контроле.

Быстрее намеченных сроков идут работы по созданию нового медицинского кластера в поселке Знаменского в Краснодаре. Он будет состоять из онкологического центра с радиологическим центром, больницы скорой медпомощи, перинатального центра, детской и взрослой инфекционных больниц,

Проектирование объектов планируется завершить уже к концу 2020 года, а в феврале 2021-го получить заключение госэкспертизы.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, строительные работы могут начаться уже в третьем квартале будущего года. Это почти на год раньше изначального графика.

– Масштабные социальные объекты станут достоянием не только региона, но и всего Юга страны. Это емкие проекты, но необходимые для края. Сегодня Кубань – регион самодостаточный, край больших возможностей, и мы можем позволить себе такое строительство, – отметил губернатор.