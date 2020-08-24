Перевозчикам пассажиров в Краснодарском крае дадут денег из-за коронавируса

Необходимо подать пакет документов в минтранс Фото: Евгения ОСТРАЯ

Сегодня, 24 августа, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев подписал приказ о субсидировании затрат перевозчикам пассажиров по территории Краснодарского края. Помощь связана с вынужденным простоем общественного транспорта в период карантина.

- Утвердить Порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Краснодарского края, в целях возмещения части затрат, связанных с их деятельностью в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату по договорам финансовой аренды (лизинга) в апреле - мае 2020 года, заключенным на приобретение автобусов согласно приложению к настоящему приказу, - гласит один из пунктов официального документа.

За купленные в лизинг автобусы бюджет компенсирует перевозчику до 50 процентов затрат. Сумма же субсидии на другие цели будет определяться после подачи всех необходимых документов в ведомство.

Подробный их перечень можно найти на сайте минтраса.