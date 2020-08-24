Клиническая детская инфекционная больница получила новый компьютерный томограф

Фото Минздрава КК

Новый, ультрасовременный КТ-аппарат начал работу в клинической детской инфекционной больнице в Краснодаре. Возможности нового оборудования позволяют проводить до 50 исследований в сутки.

Стоимость новой аппаратуры - около 39,7 млн рублей.

– Благодаря новому аппарату вопрос ранней диагностики пациентов решен кардинально. Ранее их приходилось транспортировать в Детскую краевую клиническую больницу. Теперь все КТ-исследования проходят на базе Специализированной клинической детской инфекционной больницы, – рассказали в региональном Минздраве.

Всего в медицинские учреждения края закуплено 7 компьютерных томографов на общую сумму 256,5 млн рублей.

Ранее аппараты получили Специализированная клиническая инфекционная больница Краснодара и инфекционная больница №2 в Сочи.