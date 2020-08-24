Из-за ремонтных работ части абонентов в Краснодаре на несколько дней отключат горячую воду

Фото мэрии Краснодара

Из-за работ по замене участков теплотрассы на магистрали «ТЭЦ — Центр города» и последующего переключения на сетях, у абонентов в Краснодаре, которые получают горячую воду по этой магистрали, на 3-4 дня отключат горячее водоснабжение.

Произойдет это со 2 сентября. Отключение необходимо, чтобы переключиться со временной схемы снабжения на постоянную. Отключать воду также решено уже после Дня знаний.

— Зато ещё три участка теплотрассы — по Ставропольской, Бургасской и Фурманова — будут полностью новыми, современными и готовыми к зиме, — рассказал в своем телеграм-канале Евгений Первышов.

Как сообщает мэрия краевого центра, замену трех участков тепловой сети на магистрали проводит компания «Краснодартеплосеть»