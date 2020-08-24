Жители Новокубанского района сдали в металлолом краденые автомобили

Фото ГУ МВД по краю

Двое жителей Новокубанского района решили организовать нехитрый, но весьма доходный бизнес.

У троих своих земляков они украли подержанный автомобили, но не для того, чтобы на них прокатиться.

Краденые старые машины подельники сдали в пункт приема вторсырья, а вырученные деньги потратили на свои нужды. Владельцы машин обратились в полицию, которая быстро задержала «бизнесменов».

Сейчас один из них находится под стражей, второй -под подпиской о невыезде.

Уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей в возрасте 31 года и 60 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», передано в суд для рассмотрения.

- Обвиняемым грозит до 5 лишения свободы,- сообщает ГУ МВД по краю.