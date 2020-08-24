В Кавказском районе отремонтирован местный Дом культуры

Фото Минкультуры КК

Ремонт сельского ДК в поселке Максима Горького выполнен в рамках госпрограммы «Развитие культуры». До этого ремонта здесь не было ни разу с момента открытия в 1975 году.

– В Доме культуры впервые за 45 лет с момента сдачи в эксплуатацию провели капитальный ремонт кровли, а также смонтировали и запустили новый отопительный котел, – рассказали в Минкультуры региона.

Для местного народного вокального ансамбля «Россияночка» изготовлена сценическая обувь, а в сентябре будут сшиты и новые костюмы.

В 2020 году в крае на ремонт и создание новой материально-технической базы в 148 муниципальных учреждениях культуры из бюджетов разных уровней планируется предоставить около 550 млн рублей.