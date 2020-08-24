В окрестностях Хадыженска открылся новый туристический маршрут

Пеший туризм на Кубани пользуется популярностью. Фото: Юлия БАРАНОВА

В предгорьях Хадыженска появился новый маршрут для любителей пешего туризма. Тропа называется "Родные предгорья", она проходит по самым живописным природным ландшафтам.

Путешествие разработали члены Апшеронского районного отделения Русского географического общества: педагог местного лесхоз-техникума, инструктор-проводник Юрий Ситниченко и учитель школы № 23, инструктор-проводник станицы Кабардинской Ольга Жигайлова.

- Маршрут начинается в долине реки Хадажка - правого притока Пшиша. Путь проходит через сосновую рощу, а затем - по отрогам невысоких хребтов. Тропа закольцована, имеет два радиальных выхода на смотровые площадки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском региональном отделении РГО. - В ясную погоду отсюда видны заснеженные вершины Пшеха-Су, Фишта, горы Полба, Гейман, хребет Дереза.

Общая длина тропы около двух километров, время прохождения - около двух часов. Здесь оборудованы два места отдыха. Маршрут будет работать круглый год, од доступен туристам любой физической подготовки.