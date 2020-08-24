В Музыкальном микрорайоне Краснодара изымают участки для строительства дорог. Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Музыкальном микрорайоне Краснодара муниципальную собственность уже передано 35 участков в рамках изъятия земли для строительства дорог.

Напомним, что в краевой столице утвержден проект планировки, по которому 72 земельных участка в Музыкальном попали под будущие дороги. В том числе 55 из них относятся к многоквартирным жилым домам.

- Департамент транспорта и дорожного хозяйства ведет проектирование улично-дорожной сети в Музыкальном микрорайоне. По ряду объектов получено положительное заключение экспертизы, направлены обращения в администрацию Краснодарского края на софинансирование расходов по строительству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомолка» писала, что трамвайную ветку в Музыкальном микрорайоне Краснодара построят к августу 2021 года, а деревья с улицы Московской пересадят.