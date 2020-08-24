Школьники Краснодара начнут учебный год по новым правилам. Фото: Юлия БАРАНОВА

В краснодарских школах учебный год в условиях пандемии коронавирусной инфекции начнется в особых условиях, с учетом требований Роспотребнадзора.

- Нам необходимо принять все меры для обеспечения максимальной безопасности школьников и педагогов, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Краснодаре, — сообщил первый вице-мэр краевой столицы Виталий Косенко.

В пресс-службе краснодарской администрации уточнили, что к началу учебы готовы 93 школы. В числе новых правил: уроки по 35 минут, обязательная термометрия и обработка рук, дополнительная уборка классов и коридоров.

В школах запрещены массовые мероприятия и ограничили визиты родителей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре на защиту школьников от коронавирусной инфекции выделили 166 млн рублей. На эти средства приобретены рециркуляторы и дезсредства.