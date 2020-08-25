В Краснодаре владелец бара будет наказан за проведение вечеринки. Фото: Юлия БАРАНОВА

В одном из баров Краснодара 21 августа прошла шумная вечеринка. Заведение заплатит штраф за проведенный концерт. Напомним, что в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, и все массовые мероприятия отменены.

- Информация по The Rock bar подтвердилась: в пятницу здесь провели концерт, есть видеоматериалы, которые это подтверждают, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Сергей Тебеньков.

Информация передана в УМВД Краснодара для принятия административных мер. В баре отменен концерты 25 августа. Не состоятся и другие выступления - 28 и 29 августа.

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