На Кубани погода будет солнечной, но ветреной

На Кубани погода будет солнечной. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край снова вернулась летняя жара. В ближайшие сутки в Краснодаре воздух прогреется до 32 градусов.

- 25 августа в краевой столице ожидается погода без осадков. Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 30-32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Солнечная и жаркая погода сохраниться во всем регионе. Дневная температура воздуха на Азовском побережье 16-21 градус, в юго-восточных предгорьях 27-32 градуса, на Черноморском побережье 28-33 градуса.

Ранее «Комсомолка» писала, что синоптик рассказал, какой будет последняя неделя лета на Кубани.