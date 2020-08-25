Температура воды в Черном море 25 августа 2020: теплее всего в Сочи

Вода в море становится прохладнее Фото: Виталий КАРНАУХ

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. Уже больше недели теплее всего купаться в Сочи и Туапсе.

По данным синоптиков, 24 августа в Сочи вода держится на отметке 26,3 градусов. А в Туапсинском районе сегодня прохладнее, чем вчера, но несмотря на это, теплее, чем на других курортах. В Шепси - 26,3 градуса. В самом Туапсе на одну десятую меньше – 26,1.

Море в Геленджике 24 августа вода в море 25,7 градусов. В Новороссийске – 25,3 градуса. А в Анапе сегодня холоднее всего, тут вода 25 градусов ровно.

Температура воды в Азовском море также начинает понижаться. В Темрюке – 24,2 градуса, а Тамани – 23,9.

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