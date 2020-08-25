В Краснодаре снова произошел пожар на Сенном рынке

Фото: Телетайп Краснодар

В краевом центре ночью вспыхнул огонь на территории Сенного рынка – самой крупной продовольственной точки города. Очевидцы заметили огонь в районе скобяного квартала и вызвали на место пожарных.

- Сообщение о пожаре на улице Калинина поступило диспетчеру 25 августа в 04:53. На мето незамедлительно выехали подразделения МЧС. Было установлено, что горит торговое помещение на общей площади 200 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь тушили больше часа. В 06:09 возгорание удалось полностью ликвидировать.

- К тушению пожара привлекались 11 человек и 3 единиц техники. Пострадавших нет, - добавили спасатели.

Стоит отметить, что это второй пожар на Сенном рынке за месяц. Ранее торговые ряды горели в ночь на 13 августа. Но тогда огонь вспыхнул со стороны улицы Рашпилевской. Сейчас по фактам возгорания назначены экспертизы, выясняются точные причины пожара.