В Сочи сносят незаконно построенный гостиный дом

Фото: пресс-служба УФССП РФ по краю

На Красной Поляне был построен гостиный дом. Но объект признали незаконным, а собственницу попросили снести здание. Но хозяйка категорически отказалась трогать имущество. Демонтировать самострой пришлось с помощью приставов.

- Дом площадью 500 квадратных метров пришлось сносить администрации города. В ближайшее время с собственника будут взысканы деньги, потраченные на работы по демонтажу здания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент работы по сносу гостиницы-самостроя завершены. Также планируется демонтировать еще несколько аналогичных объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре снесли три незаконно построенных частных дома. Они находились в Прикубанском районе. Два дома строились с нарушение градостроительных норм, а третий - возводился незаконно на участке, принадлежащем городу.