«ТНС энерго Кубань» для удобства клиентов обновило интерфейс официального сайта

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».

В августе сайт ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующего поставщика электроэнергии в Краснодарском крае и республике Адыгея — стал еще более функциональным и удобным. Обновление главной страницы и меню позволило клиентам лучше ориентироваться на интернет странице энергосбытовой компании и оперативно находить ответы на ключевые вопросы, а простой и лаконичный дизайн — просматривать страницы сайта с любых устройств.

В новой версии сайта основное меню поделено на блоки, посвященные главным направлениям взаимодействия с клиентами. Раздел для граждан-потребителей содержит вкладки:

Онлайн-сервисы;

Договор энергоснабжения;

Расчеты за электроэнергию;

Помощь.

В каждом блоке содержатся ответы на вопросы по теме. К примеру, в разделе «Онлайн-сервисы» абоненты могут передать показания и оплатить счета, подключить электронную квитанцию, установить мобильные приложения (как для iOS, так и для Android) и многое другое.

— По статистике, наиболее востребованным сервисом остается оплата и передача показаний. В обновленной версии сайта доступ к этому важному интерфейсу максимально прост и понятен. Мы надеемся, что эти и другие нововведения корпоративного портала будут положительно восприняты гражданами-потребителями и бизнес-клиентами, — комментирует начальник службы по работе с обращениями органов власти, потребителей и качества обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» Евгения Вишнякова.

В разделе «Расчеты за электроэнергию» можно ознакомиться с тарифами и нормативами за потребленный коммунальный ресурс, разъяснениями обо всей размещаемой в квитанции информацией. Там же можно оставить заявление в случае необходимости перерасчета и сверить данные по наличию/отсутствию задолженности, получить дубликат квитанции за последние два месяца на электронную почту или переоформить договор энергоснабжения дистанционно.

Справочные сведения вынесены в специализированный блок «Информация». Такая визуализация данных позволяет гражданам-потребителям оперативно ориентироваться на сайте и сократить время на поиски нужной информации.

ПАО «ТНС энерго Кубань» учитывает мнения и пожелания потребителей и старается идти в ногу со временем постоянно улучшая корпоративный сайт, делая его сервисы простыми и удобными. Решайте вопросы быстро, легко и дистанционно!

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.