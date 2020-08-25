Орлята предложили «Сильные идеи для нового времени»

Фото: ВДЦ "Орленок"

Целью форума является разработка и последующая реализация проектов развития России в разных сферах. Авторы 100 лучших идей презентуют их Президенту и высшим должностным лицам РФ, а также федеральным и международным экспертам.

«В «Орлёнке» мы с огромным интересом относимся к креативным идеям, которые предлагают нам ребята. Детские задумки всегда оригинальны и новы, их стоит рассматривать с особым вниманием. Так, например, смена «Профессиональные старты», на которой орлята пробуют себя в качестве вожатых и с юных лет осваивают азы педагогики, появилась в Центре благодаря одной из воспитанниц: она выразила общее желание детей перенимать опыт вожатых на практике. Уверен, что и в рамках форума орлята создадут проекты, которые будут успешно реализованы и внесут свою лепту в развитие нашего общества», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Участие в форуме принимают более 70 мальчишек и девчонок в возрасте 10-17 лет из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Орлята разрабатывают проекты по таким темам, как портрет ребёнка XXI века, новые компетенции педагогического сообщества, повышение родительских компетенций, образовательная среда: новые требования к условиям обучения. Среди идей ребят: введение выборной системы уроков в старшей школе, подготовка тьюторов для углублённой работы с детьми в учебных заведениях, создание информационных центров по международному обмену для школьников.

За время участия в программе орлята обзавелись умениями и навыками в сфере IT-технологий – на специальных занятиях они создают сайты и приложения своих проектов, чтобы сделать их более доступными для широкой аудитории:

«Наш проект называется «Расправь крылья» – это сайт и мобильное приложение для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Каждый школьник сможет зарегистрироваться на нашем сайте и стать волонтёром. Одна из функций, которая будет доступна в приложении, – информационные карточки. Благодаря им можно будет, например, выучить язык жестов. Дети с ОВЗ на нашем ресурсе в любой момент смогут обратиться за помощью. Помогать людям важно. Когда творишь добро – делаешь лучше и самому себе, и всему миру», – рассказала участница 9 смены Анастасия Фролова из Московской области.

Главное достоинство орлятских разработок состоит в том, что ребята размышляют над темами, которые близки им самим. Так, Дмитрий Квасников из Московской области придумал идею ранней профориентации в школах, когда сам столкнулся со сложностью выбора будущего вуза:

«Наш проект – «Школа раннего профилирования». Идея проекта состоит в создании личного кабинета ученика, куда учитель загружает работы с тестами, допустим, по школьной программе. База данных обрабатывает полученные оценки, спустя время база накапливается. В течение года ребёнок также проходит профилирующие тесты. В любой момент ученик может открыть диаграмму своих возможностей, где высвечивается его успеваемость, какой предмет у него лучше и хуже, какие предметы нужно подтянуть для выбранной профессии, что именно выучить. Дальше высвечивается список вузов, куда он может поступить со своими знаниями. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы войти в топ-100».

Реализация программы состоит из нескольких этапов: формирование проектных команд, выбор темы и её разработка, защита идей, размещение проектов на краудплатформе форума. Сейчас ребята в «Орлёнке» активно работают над презентациями под руководством опытных наставников, которые помогают довести перспективные мысли школьников до уровня полноценных проектов.

Всего в ходе проектных встреч орлята предложили около 40 идей развития сферы образования в России. Финал форума состоится в Сочи 21 сентября 2020 года.

Организаторы проекта: автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ВДЦ «Орлёнок».