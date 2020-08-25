Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 25 августа увеличилось на 86

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 86 новых случаев заражения COVID-19, а выписано за это же время 65 пациентов.

Больше всего заболевших опасной инфекцией в Краснодаре, где зафиксировали 32 случая, на втором месте Сочи с 12 новыми пациентами за сутки. Случаи коронавируса отмечены в 19 муниципалитетах. Среди заразившихся семеро – дети, а самому старшему пациенту 89 лет.

С начала пандемии коронавирусом заболели 10681 житель Краснодарского края, из которых уже 8966 выздоровели. При этом болезнь унесла жизни 166 пациентов.

– В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 28 больных, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

С подозрением на коронавирус в стационарах лечатся 3804 человека, еще 3436 находятся дома под наблюдением.