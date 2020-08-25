За пять лет на Кубани обновили 90% школьных автобусов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае последние пять лет в образовательные учреждения активно закупали новые школьные автобусы. С 2015 года школы поменяли больше тысячи единиц транспорта.

- Всего с 2015 года регион приобрел свыше тысячи новых машин. На обновление автобусов ушло более 2,2 млрд рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За пять лет в регионе обновили 90% школьных автобусов. Новый транспорт системой ГЛОНАС и ремнями безопасности.

Стоит отметить, что в этом году также несколько муниципалитетов получили подарки. К 1 сентября в школы закупили 74 школьных автобуса. Еще 10 – доставят до конца года.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что школьники Краснодара начнут учебный год по новым правилам. Уроки будут проходить с учетом требований Роспотребнадзора.