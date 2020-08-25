Число ДТП по вине водителей автобусов на Кубани с начала 2020 года снизилось почти на треть

Фото ОГИБДД по краю

ГИБДД края с 24 по 28 августа 2020 года продолжает широкомасштабную проверку пассажирских автобусов. Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки людей и техническому состоянию машин.

Нарушений в этой сфере, в том числе весьма грубых, по-прежнему хватает.

Так, за 7 месяцев 2020 года в крае инспекторами ГИБДД выявлено 79 фактов управления автобусами без водительского удостоверения, 143 машины работали на линии без прохождения техосмотра.

Техническое состояние 65-ти автобусов было настолько удручающим, что их пришлось в срочном порядке снять с работы на линии.

- За оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности в Следственный комитет направлено 3 материала для принятия решения по возбуждению уголовного дела по ст. 238 УК РФ.

К административной ответственности привлечено 464 должностных и 90 юридических лиц пассажирских автоперевозчиков, для устранения недостатков выдано 207 представлений и 68 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований,- сообщает ОГИБДД по краю.

Постоянный контроль за работой автобусов в регионе приносит свои плоды. В этом году число ДТП по вине водителей пассажирского автотранспорта на Кубани снизилось более чем на 32%.