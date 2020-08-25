На юго-западе края злоумышленники похитили электроэнергии на 15 миллионов рублей

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» с начала года выявили 36 случаев хищения электроэнергии в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Крымском и Абинском районах края. Ущерб, нанесенный компании, составляет 15 млн рублей.

По всем выявленным случаям бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалисты направили акты в правоохранительные органы. Теперь «энерговорам» грозит привлечение к административной ответственности и солидным штрафом. Физическим лицам придется выплатить до 15 тыс. руб., должностным – от 30 до 80 тысяч рублей или в качестве альтернативы получить дисквалификацию на срок до двух лет. Штраф для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Как пояснили в компании «Россети Кубань», в таких случаях энергетики составляют акт о безучетном либо бездоговорном потреблении электроэнергии. При этом расчет «ворованного» электричества делают по нормативу, что особенно невыгодно любителям незаконной экономии.

В настоящий момент 19 нарушителей уже оплатили незаконное потребление электроэнергии на сумму более миллиона рублей.

Энергетики напоминаю, что действия «энерговоров» не только наносят ущерб компании, ведь недополученные средства могли бы пойти на дальнейшее развитие электросетевого комплекса. Незаконное потребление вредит и добросовестным потребителям, ведь от действий нарушителей страдает качество и надежность электроснабжения. Кроме того, их действия могут привести к серьезным авариям.

В связи с этим сотрудники компании «Россети Кубань» просят жителей края сообщать обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или вмешательства в работу электрооборудования по телефону горячей линии 8-800-220-0-220. Анонимность гарантируется.