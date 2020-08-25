Умерла сестра митрополита Исидора монахиня Мария Кириченко

Фото Кубанской митрополии

Родная сестра митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора монахиня Мария (Кириченко) 24 августа скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

В соболезнованиях от митрополии говорится о чутком и смиренном сердце монахини.

- Вечная ей память, вечный покой. Молюсь о упокоении новопреставленной, - приводит пресс-служба слова временного управляющего Екатеринодарской епархией митрополита Ставропольского и Невиномысского митрополита Кирилла.

Как сообщается, чин погребения монахини Марии (Кириченко) пройдет 26 августа 2020 года в краснодарском храме преподобного Илии Муромского в 7часов 30 миннут, после Божественной литургии.

Как ранее сообщала «КП -Кубань», в начале августа на 80-м году жизни скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич.

По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.