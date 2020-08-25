Взрослые посетят «Сочи Парк» по детским тарифам

Фото: пресс-служба Сочи Парка.

В последнюю субботу лета гости «Сочи Парка» смогут приобрести билеты по детским тарифам. Малыши, рост которых не превышает 107 см, посещают парк бесплатно.

«Сочи Парк» уже перешел на осенний график работы: до 30 августа с 10:00 до 21:00, а с 31 августа – с 11:00 до 21:00, стоимость билетов снижена.

Единый входной билет «Сочи Парка» включает безлимитный прокат на экстремальных, детских и семейных аттракционах, посещение совариума, дельфинария, детских игровых площадок. Гостей ждут также в мини-зоопарке «Лапушки» и ремесленных мастерских, открыты кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.

Больше информации о расписании и тарифах на сайте sochipark.ru и в официальных соцсетях.

Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в «Сочи Парк» всегда бесплатный. 0+