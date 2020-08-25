Нарушает каждый десятый: в Краснодарском крае проверили соблюдение масочного режима

В общественном транспорте без масок больше половины пассажиров

Несмотря на отмену карантина и действующий третий этап снятия ограничений, в Краснодарском крае все еще действует обязательный масочный режим в помещениях и на общественном транспорте, а также требования социальной дистанции.

Проверки магазинов, кафе, ресторанов и торговых центров показали, что каждый десятый объект работает с нарушениями предписаний Роспотребнадзора. Всего недочеты обнаружились на 4394 объектах.

- Основные нарушения – отсутствие одноразовых масок и перчаток, кожных антисептиков для обработки рук и дезинфицирующих средств на входе. В итоге сотрудники полиции составили 155 административных протоколов, – сообщают в департаменте потребсферы края.

Проверки на транспорте показали, что абсолютное большинство водителей соблюдает масочный режим, а вот у пассажиров дисциплина хромает - без масок больше половины граждан 57%. Протоколы при этом составили на 37 человек..

– Цель мониторинговых групп – не наказывать нарушителей, а привлекать внимание к санитарным нормам. При проверке выясняется, что большинство людей имеют маски, но не носят их, – отметил Алексей Смаглюк.