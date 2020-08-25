Более 57% пассажиров общественного транспорта на Кубани не пользуются масками

Фото администрации КК

Мониторинговые группы и сотрудники местных администраций в крае продолжают поверочные рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах.

С 11 августа ими обнаружено почти 4400 объекта , где сотрудники и посетители не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

– Это отсутствие одноразовых масок и перчаток, кожных антисептиков для обработки рук и дезинфицирующих средств на входе. В итоге полицией составлено 155 административных протоколов, – рассказали в региональном департаменте потребительской сферы .

Заместитель министра транспорта края Алексей Смаглюк рассказал о результатах проверок в общественном транспорте. Лишь чуть более 4 % водителей не носили маски. А вот у пассажиров картина совершенно другая - масками не пользовались более 57%.

–. При проверке выясняется, что большинство людей имеют маски, но не носят их. Поэтому многие муниципалитеты приняли решение об отказе в перевозке пассажиров без масок. Мы призываем не пренебрегать средствами защиты, – сказал Алексей Смаглюк.