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В инфекционные госпитали Кубани поступило оборудование для борьбы с коронавирусом

На эти цели потрачено 400 миллионов рублей из федерального бюджета
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

400 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на поставку нового оборудования в 21 госпиталь Кубани в рамках реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19.

Новая аппаратура уже поступила в лечебные учреждения. Получено также и современное оборудование для проведения тестов на коронавирус.

– В 18 медицинских организаций поставлено 672 прикроватных монитора. С их помощью врачи могут непрерывно наблюдать за состоянием пациентов. Аппараты позволяют вести кардиомониторинг, анализ температуры тела и уровня насыщения крови кислородом, – рассказали в региональном Минздраве.

Более 1200 инфузоматов-устройств, которые применяются для введения точных дозировок лекарственных препаратов получили инфекционные больницы региона.