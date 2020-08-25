На Кубани пройдут мероприятия ко Дню российского кино

Фото Минкультуры КК

В этом году всероссийская киноакция в крае, с учетом реалий сегодняшнего дня, будет организована в онлайн-формате. В ней также примут участие театры, музеи и библиотеки.

29 августа с 14.00 до 00.00 часов на официальных сайтах, а также в соцсетях организаций культуры региона пройдут конкурсы, литературные выставки, исторические экскурсы и видеообзоры о российском кино.

– Жители смогут посмотреть репортажи с мест съемок отечественных кинолент на Кубани, серию видеотрансляций об истории создания муниципальных кинотеатров, лекции об известных отечественных актерах, режиссерах, фильмах, – рассказали в Мигкультуры Кубани.

Краснодарский край принимает участие в акции с самого ее начала в 2016 году.