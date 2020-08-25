В Северском районе опекун присвоил около 1 миллиона рублей со счета девочки-сироты

Фото ГУ МВД по краю

В Северском районе местный житель неплохо поживился за счет опекаемой им несовершеннолетней девочки. По данным полиции, мужчина имел доступ к ее банковскому счету, на который в течение 10 лет приходили пенсионные поступления по утрате кормильца.

Опекун постоянно снимал с этого счета деньги, набрав, в общей сложности, более 1 миллиона рублей. Однако, средства он тратил не на помощь сироте, а на свои нужды.

- Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Обвиняемый дал подписку о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Алчному опекуну грозит до 6 лет тюрьмы.