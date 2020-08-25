Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Кубани в краевом бюджете предусмотрены средства на проектирование детсадов и школ

На помощь муниципалитетам в этом вопросе запланировано 130 миллионов рублей
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение выделить из краевого бюджета 130 миллионов рублей на проектирование школ и детсадов в муниципалитетах. Такое решение принято впервые.

К концу 2020 года число новых учреждений образования в регионе достигнет полусотни. Однако, темпы строительства в крае снижать не собираются – уже в 2021 году начнется возведение еще 12 объектов.

По мнению губернатора строительство зачастую тормозится из-за нехватки средств в муниципалитетах на проектирование объектов.

– Для решения этой проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130 млн рублей, – отметил глава региона во время заседания краевого педсовета.

Восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в таком финансировании. С участием краевого бюджета намечено проектирование 6 школ и 6 детских садов.