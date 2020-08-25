На Кубани в краевом бюджете предусмотрены средства на проектирование детсадов и школ

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение выделить из краевого бюджета 130 миллионов рублей на проектирование школ и детсадов в муниципалитетах. Такое решение принято впервые.

К концу 2020 года число новых учреждений образования в регионе достигнет полусотни. Однако, темпы строительства в крае снижать не собираются – уже в 2021 году начнется возведение еще 12 объектов.

По мнению губернатора строительство зачастую тормозится из-за нехватки средств в муниципалитетах на проектирование объектов.

– Для решения этой проблемы мы впервые предусмотрели в бюджете отдельные средства на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год заложено 130 млн рублей, – отметил глава региона во время заседания краевого педсовета.

Восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в таком финансировании. С участием краевого бюджета намечено проектирование 6 школ и 6 детских садов.