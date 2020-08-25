С 1 января 2021 года в крае заработает единая госпрограмма строительства социальных объектов

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На совещании в краевом центре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о решении перестроить с начала 2021 года алгоритм создания в регионе объектов образования.

По мнению главы региона, за строительство школ и детсадов должна отвечать и курировать этот важнейший вопрос единая структура - департамент строительства края.

– Мы будем сопровождать возведение соцобъектов на всех этапах – от проектирования до завершения работ, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

А вот за оснащение школ отвечает региональное министерство образования. Губернатор подчеркнул, что все образовательные учреждения должны быть укомплектованы современным оборудованием. Например, считает Кондратьев, интерактивные доски в классах в 21 веке не могут быть "предметом гордости", а должны стать обычным явлением.

–. Новые школы должны отвечать всем нормативам. Но из-за плотной городской застройки, например, в Краснодаре новая школа на Красных Партизан осталась без полноценного спортивного ядра. Иной раз землю выкупать дороже, чем там построить школу. Такие ситуации недопустимы, – заключил губернатор края.