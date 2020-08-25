В Краснодаре 39-летний мужчина зарезал соседа за отказ прибраться на кухне

Фото СК РФ

Вечером 23 августа 2020 года на общей кухне, расположенной в многоквартирном доме на улице Уральской в Краснодаре , произошел конфликт между соседями.

Один из них не пожелал прибраться на кухне по установленному между жильцами графику. Это страшно разозлило его соседа, который дважды ударил своего оппонента ножом. От полученных ранений 38-летний мужчина умер на месте.

О произошедшем нападавший рассказал своей родственнице, которая прибыла на место и вызвала бригаду «Скорой» и полицию.

- Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 38-летнего соседа (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время судом будет принято решение об избрании в отношении него меры пресечения.