В Краснодарском умерли три человека с коронавирусом

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46-летняя жительница Динского района заболела в самом начале августа , и была доставлена в краевую клиническую больницу.

С помощью КТ у нее была диагностирована вирусная пневмония. Тест на COVID 19 дал положительный результат. С 15 августа женщина была подключена к аппарату ИВЛ. Тем не менее, спасти ее не удалось.

71-летний мужчина из станицы Динской заболел 29 июля, но предпочел поначалу лечиться препаратами из аптеки. Его состояние ухудшалось и уже 3 августа его положили в инфекционную больницу Краснодара. Анализ на коронавирус подтвердил наличие инфекции в организме.

13 августа пациента подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пожилой мужчина скончался.

В краевой больнице №2 умерла и 89-летняя жительница Краснодара с коронавирусом. Перед этим женщину с двусторонней пневмонией перевели на ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась.

- Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 166 летальных случаев,-сообщает региональный Минздрав.

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Каждый день общее число зараженных прибавляется. По последним данным, заразились 86 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10681 новый случаев заболевания. (читайте далее)