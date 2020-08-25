Продолжается борьба с лесными пожарами в четырех районах Краснодарского края

Фото ГУ МЧС по краю

По состоянию на 14 часов 25 августа в края продолжаются лесные пожары в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике (район Кабардинки).

Из них 3 локализованы: накануне вечером локализован пожар в районе Агуй-Шапсуг Туапсинского района, сегодня в 13ч. - в Геленджике на площади 17 гектаров, и в 13:45ч. в Новороссийске на площади 16 гектаров.

Самая сложная обстановка сложилась в Анапе, где между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения 3 Га.

- К тушению привлекаются силы и средства от РСЧС в количестве 348 человек и 59 единиц техники, в том числе от МЧС России - 183 человека личного состава и 45 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Для тушения огня в районе Анапы привлечено 2 вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76. Сегодня осуществлено 84 сброса воды общим объемом 484 тонны.

Привлечено также 3 катера ГИМС МЧС России. .

Всего в тушении пожаров задействованы 748 человек и 152 единиц техники, в том числе от МЧС России - 308 человек и 63 единицы техники.