Губернатор Кубани вылетел в район лесных пожаров под Анапой

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во второй половине дня 25 августа отправился в Анапу.

Глава региона решил лично осмотреть место тушения крупных лесных пожаров. после заседания регионального оперштаба по борьбе с огнем на побережье.

Как сообщается, Вениамин Кондратьев проведет на месте заседание оперативного штаба, а также оценит ущерб, нанесенный огнем и пообщается с представителями МЧС.

25 августа в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый класс пожароопасности.

Действуют четыре загорания лесной подстилки, три из них локализованы.

- Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе, общая площадь – около 107 гектаров. Для ликвидации пожара в Анапе привлекается 4 воздушных судна МЧС,-сообщает администрация края.