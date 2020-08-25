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Губернатор Кубани вылетел в район лесных пожаров под Анапой

Глава региона намерен лично оценить ущерб от пожаров
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во второй половине дня 25 августа отправился в Анапу.

Глава региона решил лично осмотреть место тушения крупных лесных пожаров. после заседания регионального оперштаба по борьбе с огнем на побережье.

Как сообщается, Вениамин Кондратьев проведет на месте заседание оперативного штаба, а также оценит ущерб, нанесенный огнем и пообщается с представителями МЧС.

25 августа в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый класс пожароопасности.

Действуют четыре загорания лесной подстилки, три из них локализованы.

- Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе, общая площадь – около 107 гектаров. Для ликвидации пожара в Анапе привлекается 4 воздушных судна МЧС,-сообщает администрация края.