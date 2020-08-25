В Анапе полиция нашла организатора платной эвакуации туристов из района лесных пожаров

Фото Управления МВД по Анапе

В Анапе участковые уполномоченные полиции установили организатора платных перевозок людей, эвакуированных с мест пожара в районе Утриша.

Как ранее сообщала «Комсомолка», из охваченных пламенем районов эвакуировано около 1 тысячи туристов.

Нашлись и те, кто решил нажиться на эвакуации туристов во время ЧС.

Владельцы катеров подъезжали к зоне пожара и предлагали находящимся в безвыходном положении туристам свои услуги за деньги.

- В отношении местного жителя полиция проводит проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение,,- сообщает отдел МВД по Анапе.