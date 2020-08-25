АО «Черномортранснефть» подтвердило соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов

АО «Черномортранснефть» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов систем экологического и энергетического менеджмента (СЭМ), (СЭнМ), а также системы управления охраной труда (СУОТ).

В ходе проведенного инспекционного аудита СЭМ и СУОТ эксперты отметили в качестве позитивных аспектов снижение выбросов веществ в атмосферу, высокий уровень профессиональной подготовки работников в области охраны труда и, как следствие, отсутствие травматизма на предприятии. В числе свидетельств постоянного улучшения условий охраны труда - конструкторская разработка экспериментальных огнестойких костюмов, обустройство пешеходных дорожек, модернизация инфраструктуры производственных объектов.

По итогам проверки аудиторы подтвердили соответствие систем экологического менеджмента и управления охраной труда международным стандартам ISO 140001:2015 и OHSAS 18001:2007, соответственно. Рекомендовано продлить срок действия сертификатов на год.

В рамках части ресертификации системы энергетического менеджмента аудиторская группа отметила процессы снижения потребления тепловой, электроэнергии и котельно-печного топлива. Другим позитивным моментом является повсеместное использование светодиодных светильников. Аудиторы пришли к выводу о соответствии СЭнМ международному стандарту и рекомендовали переоформить сертификат на версию ISO 50001:2018.