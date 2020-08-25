Озвучена причина пожара в заповеднике Утриш

Фото: МВД по Анапе.

Стала известна причина крупного пожара на Утрише под Анапой. Возгорание, как считают эксперты, произошло из-за несоблюдения мер пожарной безопасности отдыхающими.

- На территории Краснодарского края действуют четыре пожара - в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске - места любителей отдыха на дикой природе, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем.

Напомним, в регионе из-за жары действует запрет - в лесах нельзя разводить костры, пока высокий уровень пожароопасности. Но многие туристы-дикари все же чиркали спичками во время отдыха на природе.

Огонь сейчас тушат с земли, воды и воздуха. Над курортом воду сбрасывают две винтокрылых машины Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и вертолет Ка-32 из Сочи. Также на помощь прилетел самолет-амфибия Бе-200. Кроме того, работает и Ил-76. Это крупнейший в мире пожарный самолет, который может вмещать в себя и переносить до 42 тонн воды сразу.