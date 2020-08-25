Директор строительной компании в Краснодаре 8 месяцев не платил зарплату сотрудникам

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С апреля по декабрь 2019 года 37-летний директор одной из строительных компаний Краснодара решил сэкономить на зарплате и перестал выплачивать ее 38 своим сотрудникам.

В итоге за 8 месяцев долг по зарплате перед ними превысил 1,1 млн. рублей. И это несмотря на то, что у директора имелись все возможности для выплат работникам, но деньги директор предпочел использовать на иные нужды компании. Так продолжалось до тех пор, пока ситуацией не заинтересовались в СК.

- Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины – фактического руководителя ООО «Мекам». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

На имущество подозреваемого может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.