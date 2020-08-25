Поезд из Сочи в Санкт-Петербург начнет движение по новому маршруту

Фото мэрии Сочи

С 11 сентября поезд №215/216 Адлер – Москва – Санкт-Петербург поменяет привычный маршрут и начнёт курсировать через станцию Волгодонская.

Новый график движения также позволит жителям городов Сальск и Морозовск получить круглогодичное прямое сообщение с обеими столицами и Черноморским побережьем Кавказа.

Отправиться в Москву и Санкт-Петербург жители этих городов смогут два раза в неделю - по вторникам и пятницам. В Адлер – по вторникам и субботам. Продажа билетов на новый маршрут началась 25 августа.

- Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения,- сообщает пресс-служба СКЖД.