В Тимашевске открывается новый филиал медицинского колледжа

Фото Минздрава КК

Новый филиал Кущевского медицинского колледжа начинает работу в Тимашевске.

Здесь на отделении «сестринское дело» будут обучаться 150 студентов. Из них 50 на бюджетном отделении и еще 50 человек по договору на базе 9 классов школы.

Оставшиеся полсотни студентов поступили в новый колледж после 11 классов. Они будут учиться на вечернем отделении. Медучреждения края испытывают огромную потребность в среднем медперсонале.

– Решение об открытии филиала обусловлено потребностью медучреждений края в профессиональных специалистах среднего звена. Всего на Кубани сейчас трудятся около 40 тысяч медработников среднего звена, – рассказали в региональном Минздраве.

Сейчас в филиале завершаются последние приготовления к занятиям.

Учебные комнаты уже укомплектованы мебелью, инвентарем, и учебниками, поставляется оргтехника. В библиотеке филиала в наличии вся необходимая литература и доступ к электронным ресурсам.