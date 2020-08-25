Сотрудники ГИБДД в Сочи вычислили нарушителя по Инстаграм

Фото ВК ЧП Сочи

25 августа в Инстаграм было опубликовано видео грубого нарушения правил дорожного движения водителем грузопассажирской «Газели» в Сочи.

Водитель сначала выехал на встречку , а затем проехал перекресток на красный свет.

Сотрудники сочинского ГИБДД тоже смотрели это видео, и сумели установить личность и контактные данные нарушителя.

Лихой водитель был вызван в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений и принятия мер административного наказания.

- Нарушителем оказался 24 летний местный житель, который пояснил, что во время движения отвлекся от дороги и не заметил, что впереди двигающиеся автомобили начали снижать скорость и останавливаться перед светофором. Он побоялся, что не успеет остановить свое транспортное средство, поэтому выехал на встречную полосу, а после проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

В отношении водителя было составлено 4 административных материала, по которым он и заплатит штраф.