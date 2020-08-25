В Кавказском районе водитель и экспедитор продали чужие овощи и фрукты оптовикам

Фото ГУ МВД по краю

Полиции в Кавказском районе края поступило сообщение о возможной причастности местного жителя к крупному хищению имущества частной торговой компании.

В ходе проверки оперативники установили, что, что 52-летний водитель-экспедитор крупной торговой компании вместе с 56-летним жителем Волгограда решили поправить свое финансовое положение весьма простым и наглым способом.

По пути следования к месту доставки перевозимых овощей и фруктов, на стоянке грузовиков в Кавказском районе подельники выгрузили из прицепа фрукты и овощи, после чего продали весь товар оптом местному жителю.

В результате такой «оптовой торговли» компании причинен ущерб на общую сумму более 125 тысяч рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 части 1 статьи 160 и частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет,-сообщает ГУ МВД по краю.