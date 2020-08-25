В плавнях Щербиновского района потушили крупный пожар, в котором пострадали еноты

В огне пострадали еноты. Фото: Анна МАЕВА

В Щербиновском районе загорелись плавни. Сообщение о пожаре в местный пожарно-спасательный гарнизон МЧС России поступило в 11:31. Огонь охватил 300 квадратных метров на южной окраине станицы Старощербиновская. Пепел от горение сухой травы и камыша засыпал окрестности.

- В 11:44 пожар был локализован, 12:15 удалось ликвидировать открытое горение, в 13:50 – возгорание ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России: 6 человек личного состава и 2 единиц техники.

Люди в огне не пострадали. Но очевидцы в соцсетях сообщают о сгоревших заживо животных. Очевидцы слышали со стороны горящих плавней пронзительные крики енотов.

Ранее «Комсомолка» писала, что в пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных.