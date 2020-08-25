Губернатор Кубани взял ситуацию с лесными пожарами под личный контроль

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с вертолета осмотрел территорию в заповедника Утриш, которую хватил масштабный лесной пожар.

По его словам, самое главное, что сейчас нет угрозы жизни и здоровью людей, населенным пунктам.

– По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сейчас функционирует в режиме чрезвычайной ситуации, продолжает работать межведомственный оперативный штаб.

Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории региона привлечены 865 человек и 150 единиц техники, в том числе от МЧС России - 321 человек личного состава и 54 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани на тушении лесных пожаров задействована авиация. Вертолеты и самолеты за день сбросили около 1 тысячи тонн воды.