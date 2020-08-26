На Кубани появится экологически безопасный промпарк Фото: Юлия БАРАНОВА

В Анапе создадут индустриальный парк с экологически безопасным производством. Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов обратил внимание, что на этой базе намечено выпускать вело- и мототехнику, текстиль и мебель для предприятий туристической сферы.

- Всего в регионе создано три индустриальных парка – два в Краснодаре и один в Усть-Лабинске. На их территории осуществляют деятельность 21 резидент, создано более 2 тысяч рабочих мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что в настоящее время ведется активная работа по созданию региональной сети промышленных парков.

- Опыт регионов России показывает, что промышленные парки играют заметную роль в обеспечении динамичного роста региональных экономик, создании условий для организации новых конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций для модернизации промышленных активов региона, - заключили в пресс-службе.