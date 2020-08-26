Двух леопардов из Сочи выпустили в Осетии

Фото предоставлено пресс-службой Сочинского нацпарка

Двух хищников из сочинского Центра восстановления леопардов выпустили в Осетии. Самец Баксан и самка Агура обоснуются в Турмонском заказнике.

- Леопарды чувствуют себя хорошо, после отлова в специальных транспортировочных клетках их доставили из Центра к месту вылета вертолета. Откуда они отправились к месту выпуска, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе, Николай Воронин,

Напомним, что в горах Кавказа к 2030 году планируют расселить 30 леопардов. Леопард – исчезающий вид животных, занесенный в Красную книгу. Именно поэтому в стране была создана программа по сохранению вида. Два года назад в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились пятнистые котята. Самца назвали Кодор, самку – Лаба. 20 августа, их выпустили в дикую природу (продолжение)