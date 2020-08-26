Председатель СК РФ встретился ветеранами Великой Отечественной войны и участниками военных конфликтов

Фото пресс-службы СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин навестил Героя России, участника Великой Отечественной войны, Павла Сюткина и Героя Советского Союза, пограничника Виталия Бубенина.

Павел Сюткин в сентябре 1942 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. Он особенно отличился в должности командира батареи, сражаясь на 3-м Белорусском фронте. До сих пор ветеран ведет активную военно-патриотическую работу с молодежью.

Виталий Бубенин – офицер-пограничник, участник боевых действий, защитник дальневосточных границ, первый командир легендарной группы «Альфа». До 1997 года Виталий Дмитриевич прослужил в пограничных войсках и вышел в отставку генерал-майором.

Александр Бастрыкин отметил особую важность участия в патриотической работе таких отважных и сильных духом людей для сохранения истинной истории страны.

Председатель СК России вручил Сюткину и Бубенин памятные медали Следственного комитета РФ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».