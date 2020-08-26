Температура воды в Черном море 26 августа 2020: теплее всего в Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. Почти месяц первые строчки нашего рейтинга занимают Сочи и Туапсе, периодически меняясь местами.

По данным синоптиков, 26 августа в Туапсе самое теплое море, температура воды здесь 26,6 градусов. На других курортах вода прохладней на несколько десятых градусов. Следующий в рейтинге – Сочи. Но температура моря тут ниже аж на три десятых градуса – 26,3.

В других курортных городах температура воды в Черном море и вовсе не превышает 26 градусов. Так, в Геленджике сегодня 25,3 градуса, в Новороссийске – 25 градусов ровно. А в Анапе холоднее всего – в море 24,9 градусов.

Температура воды в Азовском море ниже, чем в Черном. В Темрюке сейчас вода – 23,8 градуса, а Тамани – 23,6.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 27 августа в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха опустится до 26-29 градусов тепла.